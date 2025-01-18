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سعر Mobius Finance (MOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mobius Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.39 - تغيير سعر Mobius Finance خلال اليوم هو +2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mobius Finance (MOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mobius Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobius Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobius Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobius Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.89% 30 يوم $ 0 +6.63% 60 يوم $ 0 +33.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mobius Finance (MOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobius Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.503307$ 0.503307 $ 0.503307 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +2.89% تغير السعر (7 أيام) +9.53%

معلومات سوق Mobius Finance (MOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: