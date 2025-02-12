سعر Mobist (MITX)
سعر Mobist (MITX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MITX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mobist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.26K
- تغيير سعر Mobist خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mobist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobist مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-81.95%
|60 يوم
|$ 0
|-95.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-45.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MOBIST platform is a central environment in which services distributed to premium online services operating in a blockchain network will be integrated into a single blockchain system. Through the MOBIST blockchain payment system, anyone in the world can conveniently make reservations and make payments regardless of time and place.
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