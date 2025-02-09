سعر Mobipad (MBP)
سعر Mobipad (MBP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mobipad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.06
- تغيير سعر Mobipad خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mobipad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobipad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobipad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobipad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-65.90%
|60 يوم
|$ 0
|-76.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobipad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MobiPad is the first multi-chain launchpad with a mobile application, building on blockchain network. Filling the gap that exist between project ideas and needed funding. We provide project creators with an All-In-One solution right from development to fundraise stage. MobiPad is the first blockchain launchpad with a Mobile App providing investors with effective solutions for investments in early stage ventures while ensuring a risk-free system via our Anti-Rug mechanism set up. Our ultimate goal is making Fundraise and Investing an amazing adventure.
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