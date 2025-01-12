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سعر Mobility Coin (MOBIC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.41K . يتم تحديث سعر MOBIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mobility Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.11 - تغيير سعر Mobility Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.18B

أداء سعر Mobility Coin (MOBIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -38.18% 60 يوم $ 0 -33.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mobility Coin (MOBIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobility Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 17.78$ 17.78 $ 17.78 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.37%

معلومات سوق Mobility Coin (MOBIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: