سعر Mobility Coin (MOBIC)
سعر Mobility Coin (MOBIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.41K. يتم تحديث سعر MOBIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mobility Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.11
- تغيير سعر Mobility Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.18B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOBIC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOBIC.
خلال اليوم، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobility Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-38.18%
|60 يوم
|$ 0
|-33.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobility Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+4.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOBIC coin will have its usecase in the mobility sector
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOBIC إلى AUD
A$--
|1 MOBIC إلى GBP
￡--
|1 MOBIC إلى EUR
€--
|1 MOBIC إلى USD
$--
|1 MOBIC إلى MYR
RM--
|1 MOBIC إلى TRY
₺--
|1 MOBIC إلى JPY
¥--
|1 MOBIC إلى RUB
₽--
|1 MOBIC إلى INR
₹--
|1 MOBIC إلى IDR
Rp--
|1 MOBIC إلى PHP
₱--
|1 MOBIC إلى EGP
￡E.--
|1 MOBIC إلى BRL
R$--
|1 MOBIC إلى CAD
C$--
|1 MOBIC إلى BDT
৳--
|1 MOBIC إلى NGN
₦--
|1 MOBIC إلى UAH
₴--
|1 MOBIC إلى VES
Bs--
|1 MOBIC إلى PKR
Rs--
|1 MOBIC إلى KZT
₸--
|1 MOBIC إلى THB
฿--
|1 MOBIC إلى TWD
NT$--
|1 MOBIC إلى CHF
Fr--
|1 MOBIC إلى HKD
HK$--
|1 MOBIC إلى MAD
.د.م--