سعر Mobcat (MOB)
سعر Mobcat (MOB) المباشر لليوم هو USD 0.00306362. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.06M. يتم تحديث سعر MOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mobcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.97K
- تغيير سعر Mobcat خلال اليوم هو -19.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ -0.000755670734320537 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000755670734320537
|-19.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-19.78%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology. The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.
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