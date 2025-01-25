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سعر Mobcat (MOB) المباشر لليوم هو USD 0.00306362 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.06M . يتم تحديث سعر MOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mobcat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.97K - تغيير سعر Mobcat خلال اليوم هو -19.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Mobcat (MOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ -0.000755670734320537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobcat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000755670734320537 -19.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mobcat (MOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0026394$ 0.0026394 $ 0.0026394 24 ساعة مرتفع $ 0.00395926$ 0.00395926 $ 0.00395926 عالية طوال الوقت $ 0.00433547$ 0.00433547 $ 0.00433547 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -19.78% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Mobcat (MOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: