معلومات سعر MOANI (MOANI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00111961 $ 0.00111961 $ 0.00111961 24 ساعة منخفض $ 0.00121393 $ 0.00121393 $ 0.00121393 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00111961$ 0.00111961 $ 0.00111961 24 ساعة مرتفع $ 0.00121393$ 0.00121393 $ 0.00121393 عالية طوال الوقت $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 أدنى سعر $ 0.00110747$ 0.00110747 $ 0.00110747 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -6.07% تغير السعر (7 أيام) -12.31% تغير السعر (7 أيام) -12.31%

سعر MOANI (MOANI) في الوقت الحقيقي هو $0.00114016. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOANI بين أدنى سعر $ 0.00111961 وأعلى سعر $ 0.00121393، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOANI على الإطلاق هو $ 0.00371014، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00110747.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOANI -0.28% على مدار الساعة الماضية، -6.07% على مدار 24 ساعة، و -12.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MOANI (MOANI)

القيمة السوقية $ 717.56K$ 717.56K $ 717.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M إمداد دورة التداول 629.83M 629.83M 629.83M إجمالي العرض 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MOANI هي $ 717.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOANI يبلغ 629.83M، مع إجمالي عرض 6000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.84M.