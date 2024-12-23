احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEER.

سعر MNet Pioneer (NEER) المباشر لليوم هو USD 0.01364551 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 521.31K . يتم تحديث سعر NEER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MNet Pioneer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.59K - تغيير سعر MNet Pioneer خلال اليوم هو +8.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.21M

أداء سعر MNet Pioneer (NEER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ +0.00103114 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ -0.0020603437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ -0.0053594787 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ -0.01925931546756606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00103114 +8.17% 30 يوم $ -0.0020603437 -15.09% 60 يوم $ -0.0053594787 -39.27% 90 يوم $ -0.01925931546756606 -58.53%

تحليل سعر MNet Pioneer (NEER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MNet Pioneer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01216149$ 0.01216149 $ 0.01216149 24 ساعة مرتفع $ 0.01846423$ 0.01846423 $ 0.01846423 عالية طوال الوقت $ 0.566378$ 0.566378 $ 0.566378 تغير السعر (1 ساعة) +3.39% تغير السعر (1يوم) +8.17% تغير السعر (7 أيام) -8.51%

معلومات سوق MNet Pioneer (NEER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: