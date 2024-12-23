سعر MNet Pioneer (NEER)
سعر MNet Pioneer (NEER) المباشر لليوم هو USD 0.01364551. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 521.31K. يتم تحديث سعر NEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MNet Pioneer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.59K
- تغيير سعر MNet Pioneer خلال اليوم هو +8.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.21M
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خلال اليوم، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ +0.00103114 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ -0.0020603437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ -0.0053594787 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MNet Pioneer مقابل USD هو $ -0.01925931546756606 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00103114
|+8.17%
|30 يوم
|$ -0.0020603437
|-15.09%
|60 يوم
|$ -0.0053594787
|-39.27%
|90 يوم
|$ -0.01925931546756606
|-58.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MNet Pioneer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.39%
+8.17%
-8.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MNet (Metaverse.Network) Pioneer, developed by BitCountry team, is a canary network of Continuum and the innovation hub for the developer community, designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, and connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas, in AI, DePIN & Re-staking
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