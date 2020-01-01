توكنوميكس Mner Club (LTMNER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mner Club (LTMNER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mner Club (LTMNER) Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. الموقع الرسمي: https://www.mner.club/ اشتر LTMNER الآن!

توكنوميكس Mner Club (LTMNER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mner Club (LTMNER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M إجمالي العرض: $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K العرض المتداول: $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 السعر الحالي: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 معرفة المزيد عن سعر Mner Club (LTMNER)

توكنوميكس Mner Club (LTMNER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mner Club (LTMNER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LTMNER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LTMNER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LTMNER، استكشف السعر المباشر لتوكن LTMNER!

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