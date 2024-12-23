سعر Mner Club (RMNER)
سعر Mner Club (RMNER) المباشر لليوم هو USD 2.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M. يتم تحديث سعر RMNER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mner Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.05K
- تغيير سعر Mner Club خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 728.73K
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خلال اليوم، كان سعر Mner Club مقابل USD هو $ +0.0194585 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mner Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mner Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mner Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0194585
|+0.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mner Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+0.91%
-5.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.
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