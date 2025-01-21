سعر Mnemonics ($MNEMO)
سعر Mnemonics ($MNEMO) المباشر لليوم هو USD 0.00001334. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $MNEMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mnemonics الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.10K
- تغيير سعر Mnemonics خلال اليوم هو -5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mnemonics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mnemonics مقابل USD هو $ -0.0000068009 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mnemonics مقابل USD هو $ -0.0000112029 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mnemonics مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.27%
|30 يوم
|$ -0.0000068009
|-50.98%
|60 يوم
|$ -0.0000112029
|-83.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mnemonics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-5.27%
-27.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. While the crypto industry evolves rapidly, wealth remains concentrated among a small group of insiders. Mnemonics' mission is to break this cycle by fairly distributing rewards within the community. To align with this philosophy, the project did not conduct fundraising rounds, ensuring that the value generated by Mnemonics benefits users directly.
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