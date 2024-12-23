سعر MNEE USD Stablecoin (MNEE)
سعر MNEE USD Stablecoin (MNEE) المباشر لليوم هو USD 0.997482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.96M. يتم تحديث سعر MNEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MNEE USD Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.53K
- تغيير سعر MNEE USD Stablecoin خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.94M
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خلال اليوم، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0037971525927079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0019744158 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0001966037 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0018805719712982 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0037971525927079
|-0.37%
|30 يوم
|$ -0.0019744158
|-0.19%
|60 يوم
|$ +0.0001966037
|+0.02%
|90 يوم
|$ -0.0018805719712982
|-0.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MNEE USD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-0.37%
-0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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