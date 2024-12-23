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سعر MNEE USD Stablecoin (MNEE) المباشر لليوم هو USD 0.997482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.96M . يتم تحديث سعر MNEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MNEE USD Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.53K - تغيير سعر MNEE USD Stablecoin خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.94M

أداء سعر MNEE USD Stablecoin (MNEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0037971525927079 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0019744158 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0001966037 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MNEE USD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0018805719712982 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0037971525927079 -0.37% 30 يوم $ -0.0019744158 -0.19% 60 يوم $ +0.0001966037 +0.02% 90 يوم $ -0.0018805719712982 -0.18%

تحليل سعر MNEE USD Stablecoin (MNEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MNEE USD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995918$ 0.995918 $ 0.995918 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -0.30%

معلومات سوق MNEE USD Stablecoin (MNEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: