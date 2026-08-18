سعر MIZU KAPPA اليوم

السعر المباشر لمشروع MIZU KAPPA (MIZU) اليوم هو $ 0.0024781، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIZU الحالي إلى USD هو $ 0.0024781 لكل MIZU.

يحتل MIZU KAPPA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,478,226، مع عرض متداول قدره 1.00B MIZU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIZU بين $ 0.00244913 (أدنى) و$ 0.00250633 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00312104، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIZU بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و+5.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.25K.

معلومات سوق MIZU KAPPA (MIZU)

القيمة السوقية $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M الحجم (24 ساعة) $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MIZU KAPPA هي $ 2.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.25K. العرض المتداول لـ MIZU يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.48M.