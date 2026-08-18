سعر Mixoor اليوم

السعر المباشر لمشروع Mixoor (MIXOOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIXOOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIXOOR.

يحتل Mixoor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,221.2، مع عرض متداول قدره 60.00M MIXOOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIXOOR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0025375، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIXOOR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 217.84.

معلومات سوق Mixoor (MIXOOR)

القيمة السوقية $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K الحجم (24 ساعة) $ 217.84$ 217.84 $ 217.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K إمداد دورة التداول 60.00M 60.00M 60.00M إجمالي العرض 59,999,375.316874 59,999,375.316874 59,999,375.316874

القيمة السوقية الحالية لـ Mixoor هي $ 13.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 217.84. العرض المتداول لـ MIXOOR يبلغ 60.00M، مع إجمالي عرض 59999375.316874. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.22K.