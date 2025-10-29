معلومات سعر Mixie (MIXIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.085161 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Mixie (MIXIE) في الوقت الحقيقي هو $0.00352937. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MIXIE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMIXIE على الإطلاق هو $ 0.085161، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MIXIE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mixie (MIXIE)

القيمة السوقية $ 1.25M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.53M إمداد دورة التداول 352.83M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mixie هي $ 1.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIXIE يبلغ 352.83M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.53M.