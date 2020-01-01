توكنوميكس Miw Musk (MIW)
معلومات Miw Musk (MIW)
$MIW, also known as Make It Work, is a token with a specific purpose to support suicide prevention and increase mental health awareness. This token is deployed by the same deployer as $FIW ($WIF), a token associated launched on Pumpfun platform and took over by new community with an intentional approach using something left for dead and helping bring back to life through hard work and intentional care.
The Project's mission is to contribute to the reduction of suicide rates and enhance the overall mental health awareness. Through memes, spaces, and leveraging the power of blockchain technology. The cryptocurrency community $MIW, aims to create a positive impact on mental health issues around the world and save many from making the unfixable mistake. Also, the cute attributes of MIW our Service dog is unmistakably irresistible.
توكنوميكس Miw Musk (MIW) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Miw Musk (MIW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Miw Musk (MIW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Miw Musk (MIW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن MIW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIW التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIW، استكشف السعر المباشر لتوكن MIW!
توقعات سعر MIW
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