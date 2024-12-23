سعر Miw Musk (MIW)
سعر Miw Musk (MIW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.67K. يتم تحديث سعر MIW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Miw Musk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.51
- تغيير سعر Miw Musk خلال اليوم هو -0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M
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خلال اليوم، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-62.95%
|60 يوم
|$ 0
|-72.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Miw Musk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.08%
-0.76%
-28.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MIW, also known as Make It Work, is a token with a specific purpose to support suicide prevention and increase mental health awareness. This token is deployed by the same deployer as $FIW ($WIF), a token associated launched on Pumpfun platform and took over by new community with an intentional approach using something left for dead and helping bring back to life through hard work and intentional care. The Project's mission is to contribute to the reduction of suicide rates and enhance the overall mental health awareness. Through memes, spaces, and leveraging the power of blockchain technology. The cryptocurrency community $MIW, aims to create a positive impact on mental health issues around the world and save many from making the unfixable mistake. Also, the cute attributes of MIW our Service dog is unmistakably irresistible.
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