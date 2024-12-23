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سعر Miw Musk (MIW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.67K . يتم تحديث سعر MIW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Miw Musk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.51 - تغيير سعر Miw Musk خلال اليوم هو -0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M

أداء سعر Miw Musk (MIW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Miw Musk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.76% 30 يوم $ 0 -62.95% 60 يوم $ 0 -72.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Miw Musk (MIW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Miw Musk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.08% تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) -28.71%

معلومات سوق Miw Musk (MIW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: