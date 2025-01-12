احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MIS.

سعر Mithril Share (MIS) المباشر لليوم هو USD 0.122442 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.97K . يتم تحديث سعر MIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mithril Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.08 - تغيير سعر Mithril Share خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 359.10K

أداء سعر Mithril Share (MIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ -0.0096401157 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ -0.0270976757 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ -0.03701045893383572 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0096401157 -7.87% 60 يوم $ -0.0270976757 -22.13% 90 يوم $ -0.03701045893383572 -23.21%

تحليل سعر Mithril Share (MIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mithril Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.122336$ 0.122336 $ 0.122336 24 ساعة مرتفع $ 0.122556$ 0.122556 $ 0.122556 عالية طوال الوقت $ 3,407.79$ 3,407.79 $ 3,407.79 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +4.32%

معلومات سوق Mithril Share (MIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: