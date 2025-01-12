سعر Mithril Share (MIS)
سعر Mithril Share (MIS) المباشر لليوم هو USD 0.122442. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.97K. يتم تحديث سعر MIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mithril Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.08
- تغيير سعر Mithril Share خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 359.10K
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خلال اليوم، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ -0.0096401157 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ -0.0270976757 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mithril Share مقابل USD هو $ -0.03701045893383572 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0096401157
|-7.87%
|60 يوم
|$ -0.0270976757
|-22.13%
|90 يوم
|$ -0.03701045893383572
|-23.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mithril Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.01%
+4.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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