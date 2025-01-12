سعر Misser (MISSER)
سعر Misser (MISSER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MISSER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Misser الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر Misser خلال اليوم هو -3.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Misser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Misser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Misser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Misser مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.90%
|30 يوم
|$ 0
|-58.56%
|60 يوم
|$ 0
|-11.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Misser: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
-3.90%
-32.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Misser is a community token launched fairly on ape.store, that capitalizes on the sentiment of missing meme coins that run up to multi millions. Run by an experienced CTO team, it aims to bring value to its holders. It is a meme coin that aims to unite every person who has ever faded a runner, and regretted it. It is is tokenized FOMO. Misser aims to finally bring a community together that for once, will not miss.
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