سعر Miss Kaka (KAKA)
سعر Miss Kaka (KAKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.81K. يتم تحديث سعر KAKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Miss Kaka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Miss Kaka خلال اليوم هو -12.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.83%
|30 يوم
|$ 0
|-16.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Miss Kaka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-12.83%
+9.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today
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