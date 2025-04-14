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سعر Miss Kaka (KAKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.81K . يتم تحديث سعر KAKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Miss Kaka الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Miss Kaka خلال اليوم هو -12.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Miss Kaka (KAKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Miss Kaka مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.83% 30 يوم $ 0 -16.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Miss Kaka (KAKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Miss Kaka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00198218$ 0.00198218 $ 0.00198218 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -12.83% تغير السعر (7 أيام) +9.16%

معلومات سوق Miss Kaka (KAKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: