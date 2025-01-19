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سعر Miraya 7f (M7F) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.20K . يتم تحديث سعر M7F مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Miraya 7f الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.16K - تغيير سعر Miraya 7f خلال اليوم هو -18.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.98M

أداء سعر Miraya 7f (M7F) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Miraya 7f مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Miraya 7f مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Miraya 7f مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Miraya 7f مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Miraya 7f (M7F)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Miraya 7f: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00112931$ 0.00112931 $ 0.00112931 تغير السعر (1 ساعة) -10.80% تغير السعر (1يوم) -18.50% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Miraya 7f (M7F)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: