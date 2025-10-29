معلومات سعر Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -2.28% تغير السعر (7 أيام) +26.53%

سعر Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MIRAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMIRAI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MIRAI +0.23% على مدار الساعة الماضية، -2.28% على مدار 24 ساعة، و +26.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

القيمة السوقية $ 38.98K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.98K إمداد دورة التداول 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mirai The WhiteRabbit هي $ 38.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIRAI يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.98K.