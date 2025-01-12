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سعر Mirai Nodes (MIRAI) المباشر لليوم هو USD 0.052078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.58K . يتم تحديث سعر MIRAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mirai Nodes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 163.94 - تغيير سعر Mirai Nodes خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 644.87K

أداء سعر Mirai Nodes (MIRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ +0.0004586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ -0.0191230103 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0004586 +0.89% 30 يوم $ -0.0191230103 -36.71% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mirai Nodes (MIRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mirai Nodes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0458085$ 0.0458085 $ 0.0458085 24 ساعة مرتفع $ 0.053833$ 0.053833 $ 0.053833 عالية طوال الوقت $ 0.159882$ 0.159882 $ 0.159882 تغير السعر (1 ساعة) -1.87% تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) -14.60%

معلومات سوق Mirai Nodes (MIRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: