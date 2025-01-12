شعار Mirai Nodes

سعر Mirai Nodes (MIRAI)

USD

مخطط سعر Mirai Nodes (MIRAI) المباشر

$0.052078
$0.052078$0.052078
+0.80%(1D)

سعر Mirai Nodes (MIRAI) لليوم

سعر Mirai Nodes (MIRAI) المباشر لليوم هو USD 0.052078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.58K. يتم تحديث سعر MIRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mirai Nodes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 163.94
- تغيير سعر Mirai Nodes خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 644.87K

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MIRAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MIRAI.

أداء سعر Mirai Nodes (MIRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ +0.0004586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ -0.0191230103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0004586+0.89%
30 يوم$ -0.0191230103-36.71%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Mirai Nodes (MIRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mirai Nodes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.0458085
$ 0.0458085$ 0.0458085

$ 0.053833
$ 0.053833$ 0.053833

$ 0.159882
$ 0.159882$ 0.159882

-1.87%

+0.89%

-14.60%

معلومات سوق Mirai Nodes (MIRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 33.58K
$ 33.58K$ 33.58K

$ 163.94
$ 163.94$ 163.94

644.87K
644.87K 644.87K

ما هو Mirai Nodes ( MIRAI )

Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Mirai Nodes (MIRAI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Mirai Nodes (MIRAI)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة MIRAI إلى العملات المحلية

1 MIRAI إلى AUD
A$0.08436636
1 MIRAI إلى GBP
0.04218318
1 MIRAI إلى EUR
0.05051566
1 MIRAI إلى USD
$0.052078
1 MIRAI إلى MYR
RM0.23383022
1 MIRAI إلى TRY
1.8435612
1 MIRAI إلى JPY
¥8.21113826
1 MIRAI إلى RUB
5.29268714
1 MIRAI إلى INR
4.48756126
1 MIRAI إلى IDR
Rp853.73756832
1 MIRAI إلى PHP
3.072602
1 MIRAI إلى EGP
￡E.2.629939
1 MIRAI إلى BRL
R$0.31871736
1 MIRAI إلى CAD
C$0.07499232
1 MIRAI إلى BDT
6.38111734
1 MIRAI إلى NGN
81.11825514
1 MIRAI إلى UAH
2.21175266
1 MIRAI إلى VES
Bs2.760134
1 MIRAI إلى PKR
Rs14.56725816
1 MIRAI إلى KZT
27.61279716
1 MIRAI إلى THB
฿1.80606504
1 MIRAI إلى TWD
NT$1.72430258
1 MIRAI إلى CHF
Fr0.04739098
1 MIRAI إلى HKD
HK$0.40516684
1 MIRAI إلى MAD
.د.م0.52546702