سعر Mirai Nodes (MIRAI)
سعر Mirai Nodes (MIRAI) المباشر لليوم هو USD 0.052078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.58K. يتم تحديث سعر MIRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mirai Nodes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 163.94
- تغيير سعر Mirai Nodes خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 644.87K
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خلال اليوم، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ +0.0004586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ -0.0191230103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mirai Nodes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0004586
|+0.89%
|30 يوم
|$ -0.0191230103
|-36.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mirai Nodes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.87%
+0.89%
-14.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model
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