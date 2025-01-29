سعر MIRAI (MIRAI)
سعر MIRAI (MIRAI) المباشر لليوم هو USD 0.00201202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MIRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MIRAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.23K
- تغيير سعر MIRAI خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ -0.0014816980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ -0.0016848915 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ -0.0001590258206000913 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.55%
|30 يوم
|$ -0.0014816980
|-73.64%
|60 يوم
|$ -0.0016848915
|-83.74%
|90 يوم
|$ -0.0001590258206000913
|-7.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MIRAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-0.55%
-39.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MIRAI is an AI-driven metaverse platform that offers interconnected world-building, dynamic AI interactions, HyperGen™ tech, and a marketplace for Synthetic Derivative RWAs. Using AI tech in our core offering, we're creating a metaverse and virtual economy for everyone. Whether you're a developer, a creator, or just curious, our platform provides the space to build, explore and invite others to your immersive creations.
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