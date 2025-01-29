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سعر MIRAI (MIRAI) المباشر لليوم هو USD 0.00201202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MIRAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MIRAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.23K - تغيير سعر MIRAI خلال اليوم هو -0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MIRAI (MIRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ -0.0014816980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ -0.0016848915 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MIRAI مقابل USD هو $ -0.0001590258206000913 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.55% 30 يوم $ -0.0014816980 -73.64% 60 يوم $ -0.0016848915 -83.74% 90 يوم $ -0.0001590258206000913 -7.32%

تحليل سعر MIRAI (MIRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MIRAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00190897$ 0.00190897 $ 0.00190897 24 ساعة مرتفع $ 0.00208408$ 0.00208408 $ 0.00208408 عالية طوال الوقت $ 0.01850358$ 0.01850358 $ 0.01850358 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -0.55% تغير السعر (7 أيام) -39.42%

معلومات سوق MIRAI (MIRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: