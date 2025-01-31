سعر Mirada AI (MIRX)
سعر Mirada AI (MIRX) المباشر لليوم هو USD 0.00262211. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.40K. يتم تحديث سعر MIRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mirada AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M
- تغيير سعر Mirada AI خلال اليوم هو +107.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.83M
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خلال اليوم، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ +0.00135954 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ -0.0004127882 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ -0.0014749510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ -0.002434634988403924 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00135954
|+107.68%
|30 يوم
|$ -0.0004127882
|-15.74%
|60 يوم
|$ -0.0014749510
|-56.25%
|90 يوم
|$ -0.002434634988403924
|-48.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mirada AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
+107.68%
+34.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
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