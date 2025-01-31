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سعر Mirada AI (MIRX) المباشر لليوم هو USD 0.00262211 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.40K . يتم تحديث سعر MIRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mirada AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M - تغيير سعر Mirada AI خلال اليوم هو +107.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.83M

أداء سعر Mirada AI (MIRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ +0.00135954 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ -0.0004127882 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ -0.0014749510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mirada AI مقابل USD هو $ -0.002434634988403924 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00135954 +107.68% 30 يوم $ -0.0004127882 -15.74% 60 يوم $ -0.0014749510 -56.25% 90 يوم $ -0.002434634988403924 -48.14%

تحليل سعر Mirada AI (MIRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mirada AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121614$ 0.00121614 $ 0.00121614 24 ساعة مرتفع $ 0.00591765$ 0.00591765 $ 0.00591765 عالية طوال الوقت $ 0.01443$ 0.01443 $ 0.01443 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +107.68% تغير السعر (7 أيام) +34.13%

معلومات سوق Mirada AI (MIRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: