توكنوميكس Miracle Play (MPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Miracle Play (MPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Miracle Play (MPT) Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. الموقع الرسمي: https://miracleplay.gg/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y اشتر MPT الآن!

توكنوميكس Miracle Play (MPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Miracle Play (MPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.64M $ 14.64M $ 14.64M إجمالي العرض: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B العرض المتداول: $ 852.82M $ 852.82M $ 852.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.93M $ 17.93M $ 17.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00798566 $ 0.00798566 $ 0.00798566 السعر الحالي: $ 0.0172055 $ 0.0172055 $ 0.0172055 معرفة المزيد عن سعر Miracle Play (MPT)

توكنوميكس Miracle Play (MPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Miracle Play (MPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MPT، استكشف السعر المباشر لتوكن MPT!

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