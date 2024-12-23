سعر Miracle Play (MPT)
سعر Miracle Play (MPT) المباشر لليوم هو USD 0.02435869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.42M. يتم تحديث سعر MPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Miracle Play الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.76M
- تغيير سعر Miracle Play خلال اليوم هو +3.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 755.05M
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خلال اليوم، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ +0.00087495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ -0.0064081818 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ -0.0081456799 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ -0.013218588685398785 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00087495
|+3.73%
|30 يوم
|$ -0.0064081818
|-26.30%
|60 يوم
|$ -0.0081456799
|-33.44%
|90 يوم
|$ -0.013218588685398785
|-35.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Miracle Play: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.50%
+3.73%
+5.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Miracle Play is a blockchain-based e-sports online tournament platform, allowing users to host and participate in various tournaments on their preferred blockchain network.
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