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سعر Miracle Play (MPT) المباشر لليوم هو USD 0.02435869 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.42M . يتم تحديث سعر MPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Miracle Play الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.76M - تغيير سعر Miracle Play خلال اليوم هو +3.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 755.05M

أداء سعر Miracle Play (MPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ +0.00087495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ -0.0064081818 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ -0.0081456799 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Miracle Play مقابل USD هو $ -0.013218588685398785 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00087495 +3.73% 30 يوم $ -0.0064081818 -26.30% 60 يوم $ -0.0081456799 -33.44% 90 يوم $ -0.013218588685398785 -35.17%

تحليل سعر Miracle Play (MPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Miracle Play: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02324426$ 0.02324426 $ 0.02324426 24 ساعة مرتفع $ 0.02469586$ 0.02469586 $ 0.02469586 عالية طوال الوقت $ 0.136579$ 0.136579 $ 0.136579 تغير السعر (1 ساعة) +3.50% تغير السعر (1يوم) +3.73% تغير السعر (7 أيام) +5.66%

معلومات سوق Miracle Play (MPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: