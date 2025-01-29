احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MNU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MNU.

سعر Minu the Manta (MNU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MNU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minu the Manta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.05 - تغيير سعر Minu the Manta خلال اليوم هو -1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Minu the Manta (MNU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.79% 30 يوم $ 0 -17.58% 60 يوم $ 0 -31.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Minu the Manta (MNU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minu the Manta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -1.79% تغير السعر (7 أيام) -8.31%

معلومات سوق Minu the Manta (MNU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: