سعر Minu the Manta (MNU)
سعر Minu the Manta (MNU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MNU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minu the Manta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.05
- تغيير سعر Minu the Manta خلال اليوم هو -1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minu the Manta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.79%
|30 يوم
|$ 0
|-17.58%
|60 يوم
|$ 0
|-31.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minu the Manta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-1.79%
-8.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First meme coin on Manta network
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