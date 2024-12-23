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سعر Minu (MINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.13K . يتم تحديث سعر MINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.68 - تغيير سعر Minu خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.44T

أداء سعر Minu (MINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.01% 30 يوم $ 0 +12.25% 60 يوم $ 0 -7.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Minu (MINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -7.20%

معلومات سوق Minu (MINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: