توكنوميكس Minty Girl (MINTYGIRL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Minty Girl (MINTYGIRL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Minty Girl (MINTYGIRL) This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) الموقع الرسمي: https://www.mintygirl.fun/ اشتر MINTYGIRL الآن!

توكنوميكس Minty Girl (MINTYGIRL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Minty Girl (MINTYGIRL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.99K $ 9.99K $ 9.99K إجمالي العرض: $ 993.49M $ 993.49M $ 993.49M العرض المتداول: $ 964.23M $ 964.23M $ 964.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Minty Girl (MINTYGIRL)

توكنوميكس Minty Girl (MINTYGIRL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Minty Girl (MINTYGIRL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MINTYGIRL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MINTYGIRL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MINTYGIRL، استكشف السعر المباشر لتوكن MINTYGIRL!

توقعات سعر MINTYGIRL هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MINTYGIRL؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MINTYGIRL الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MINTYGIRL الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!