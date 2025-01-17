سعر Minty Girl (MINTYGIRL)
سعر Minty Girl (MINTYGIRL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.98K. يتم تحديث سعر MINTYGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minty Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 939.12
- تغيير سعر Minty Girl خلال اليوم هو +9.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 964.37M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MINTYGIRL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MINTYGIRL.
خلال اليوم، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minty Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+9.57%
+9.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MINTYGIRL إلى AUD
A$--
|1 MINTYGIRL إلى GBP
￡--
|1 MINTYGIRL إلى EUR
€--
|1 MINTYGIRL إلى USD
$--
|1 MINTYGIRL إلى MYR
RM--
|1 MINTYGIRL إلى TRY
₺--
|1 MINTYGIRL إلى JPY
¥--
|1 MINTYGIRL إلى RUB
₽--
|1 MINTYGIRL إلى INR
₹--
|1 MINTYGIRL إلى IDR
Rp--
|1 MINTYGIRL إلى PHP
₱--
|1 MINTYGIRL إلى EGP
￡E.--
|1 MINTYGIRL إلى BRL
R$--
|1 MINTYGIRL إلى CAD
C$--
|1 MINTYGIRL إلى BDT
৳--
|1 MINTYGIRL إلى NGN
₦--
|1 MINTYGIRL إلى UAH
₴--
|1 MINTYGIRL إلى VES
Bs--
|1 MINTYGIRL إلى PKR
Rs--
|1 MINTYGIRL إلى KZT
₸--
|1 MINTYGIRL إلى THB
฿--
|1 MINTYGIRL إلى TWD
NT$--
|1 MINTYGIRL إلى CHF
Fr--
|1 MINTYGIRL إلى HKD
HK$--
|1 MINTYGIRL إلى MAD
.د.م--