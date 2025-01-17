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سعر Minty Girl (MINTYGIRL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.98K . يتم تحديث سعر MINTYGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minty Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 939.12 - تغيير سعر Minty Girl خلال اليوم هو +9.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 964.37M

أداء سعر Minty Girl (MINTYGIRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minty Girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Minty Girl (MINTYGIRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minty Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +9.57% تغير السعر (7 أيام) +9.51%

معلومات سوق Minty Girl (MINTYGIRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: