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سعر MintSwapToken (MST) المباشر لليوم هو USD 0.00535886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 282.56K . يتم تحديث سعر MST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MintSwapToken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 882.94 - تغيير سعر MintSwapToken خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.73M

أداء سعر MintSwapToken (MST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ +0.0006981437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ -0.0016699681 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ -0.003404729962568041 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ +0.0006981437 +13.03% 60 يوم $ -0.0016699681 -31.16% 90 يوم $ -0.003404729962568041 -38.85%

تحليل سعر MintSwapToken (MST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MintSwapToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00524533$ 0.00524533 $ 0.00524533 24 ساعة مرتفع $ 0.00545586$ 0.00545586 $ 0.00545586 عالية طوال الوقت $ 0.01026413$ 0.01026413 $ 0.01026413 تغير السعر (1 ساعة) +1.71% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -16.87%

معلومات سوق MintSwapToken (MST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: