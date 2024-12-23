سعر MintSwapToken (MST)
سعر MintSwapToken (MST) المباشر لليوم هو USD 0.00535886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 282.56K. يتم تحديث سعر MST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MintSwapToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 882.94
- تغيير سعر MintSwapToken خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.73M
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خلال اليوم، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ +0.0006981437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ -0.0016699681 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MintSwapToken مقابل USD هو $ -0.003404729962568041 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ +0.0006981437
|+13.03%
|60 يوم
|$ -0.0016699681
|-31.16%
|90 يوم
|$ -0.003404729962568041
|-38.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MintSwapToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.71%
-0.88%
-16.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience.
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