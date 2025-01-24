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سعر MintStakeShare (MSS) المباشر لليوم هو USD 0.02012008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MintStakeShare الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.28K - تغيير سعر MintStakeShare خلال اليوم هو -7.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MintStakeShare (MSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.00167138996324555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.0047416087 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.0035843097 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.02285833696755642 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00167138996324555 -7.66% 30 يوم $ -0.0047416087 -23.56% 60 يوم $ -0.0035843097 -17.81% 90 يوم $ -0.02285833696755642 -53.18%

تحليل سعر MintStakeShare (MSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MintStakeShare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0201138$ 0.0201138 $ 0.0201138 24 ساعة مرتفع $ 0.0218603$ 0.0218603 $ 0.0218603 عالية طوال الوقت $ 0.14939$ 0.14939 $ 0.14939 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -7.66% تغير السعر (7 أيام) -17.61%

معلومات سوق MintStakeShare (MSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: