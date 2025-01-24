سعر MintStakeShare (MSS)
سعر MintStakeShare (MSS) المباشر لليوم هو USD 0.02012008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MintStakeShare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.28K
- تغيير سعر MintStakeShare خلال اليوم هو -7.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.00167138996324555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.0047416087 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.0035843097 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MintStakeShare مقابل USD هو $ -0.02285833696755642 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00167138996324555
|-7.66%
|30 يوم
|$ -0.0047416087
|-23.56%
|60 يوم
|$ -0.0035843097
|-17.81%
|90 يوم
|$ -0.02285833696755642
|-53.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MintStakeShare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-7.66%
-17.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MintStakeShare is a passive income dApp on the BNB Smart Chain. It offers an innovative approach to token distribution, which allows minting of new tokens as demand for the MSS token increases. MintStakeShare can be deposited to earn additional MSS, which can be compounded or collected. MintStakeShare allows users to generate a referral link, and share with their friends and community. Referral rewards are a driving force behind the growth of the MSS platform.
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