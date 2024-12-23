سعر Mint Club (MINT)
سعر Mint Club (MINT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M. يتم تحديث سعر MINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mint Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72K
- تغيير سعر Mint Club خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15T
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خلال اليوم، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.99%
|30 يوم
|$ 0
|-0.80%
|60 يوم
|$ 0
|+3.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mint Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.99%
-10.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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