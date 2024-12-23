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سعر Mint Club (MINT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M . يتم تحديث سعر MINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mint Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72K - تغيير سعر Mint Club خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15T

أداء سعر Mint Club (MINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mint Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.99% 30 يوم $ 0 -0.80% 60 يوم $ 0 +3.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mint Club (MINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mint Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -10.68%

معلومات سوق Mint Club (MINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: