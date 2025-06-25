سعر Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)
سعر Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) المباشر لليوم هو USD 0.0010075. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 974.93K. يتم تحديث سعر WOOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Miniature Woolly Mammoth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Miniature Woolly Mammoth خلال اليوم هو +16.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ +0.00013907 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013907
|+16.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Miniature Woolly Mammoth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.17%
+16.01%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.
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