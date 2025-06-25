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سعر Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) المباشر لليوم هو USD 0.0010075 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 974.93K . يتم تحديث سعر WOOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Miniature Woolly Mammoth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Miniature Woolly Mammoth خلال اليوم هو +16.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ +0.00013907 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Miniature Woolly Mammoth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013907 +16.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Miniature Woolly Mammoth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00086842$ 0.00086842 $ 0.00086842 24 ساعة مرتفع $ 0.00132886$ 0.00132886 $ 0.00132886 عالية طوال الوقت $ 0.00137207$ 0.00137207 $ 0.00137207 تغير السعر (1 ساعة) +4.17% تغير السعر (1يوم) +16.01% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: