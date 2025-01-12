سعر Mini GOUT (MINIGOUT)
سعر Mini GOUT (MINIGOUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 121.38K. يتم تحديث سعر MINIGOUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mini GOUT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.53
- تغيير سعر Mini GOUT خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 555.00B
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خلال اليوم، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-12.39%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mini GOUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-0.63%
-4.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.
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