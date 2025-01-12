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سعر Mini GOUT (MINIGOUT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 121.38K . يتم تحديث سعر MINIGOUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mini GOUT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.53 - تغيير سعر Mini GOUT خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 555.00B

أداء سعر Mini GOUT (MINIGOUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mini GOUT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.63% 30 يوم $ 0 -12.39% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mini GOUT (MINIGOUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mini GOUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -4.86%

معلومات سوق Mini GOUT (MINIGOUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: