احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MTARD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MTARD.

سعر MineTard AI (MTARD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 825.16K . يتم تحديث سعر MTARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MineTard AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.05K - تغيير سعر MineTard AI خلال اليوم هو +10.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر MineTard AI (MTARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MineTard AI (MTARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MineTard AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0090891$ 0.0090891 $ 0.0090891 تغير السعر (1 ساعة) -2.22% تغير السعر (1يوم) +10.60% تغير السعر (7 أيام) -32.81%

معلومات سوق MineTard AI (MTARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: