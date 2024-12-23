سعر MineTard AI (MTARD)
سعر MineTard AI (MTARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 825.16K. يتم تحديث سعر MTARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MineTard AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.05K
- تغيير سعر MineTard AI خلال اليوم هو +10.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MineTard AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MineTard AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.22%
+10.60%
-32.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.
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