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سعر Mines of Dalarnia (DAR) المباشر لليوم هو USD 0.142477 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.42M . يتم تحديث سعر DAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mines of Dalarnia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.40K - تغيير سعر Mines of Dalarnia خلال اليوم هو -4.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 620.92M

أداء سعر Mines of Dalarnia (DAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mines of Dalarnia مقابل USD هو $ -0.0069448886274005 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mines of Dalarnia مقابل USD هو $ -0.0231111371 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mines of Dalarnia مقابل USD هو $ -0.0119430347 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mines of Dalarnia مقابل USD هو $ -0.02160959056415997 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0069448886274005 -4.64% 30 يوم $ -0.0231111371 -16.22% 60 يوم $ -0.0119430347 -8.38% 90 يوم $ -0.02160959056415997 -13.16%

تحليل سعر Mines of Dalarnia (DAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mines of Dalarnia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.141587$ 0.141587 $ 0.141587 24 ساعة مرتفع $ 0.150422$ 0.150422 $ 0.150422 عالية طوال الوقت $ 6.38$ 6.38 $ 6.38 تغير السعر (1 ساعة) -3.54% تغير السعر (1يوم) -4.64% تغير السعر (7 أيام) -23.07%

معلومات سوق Mines of Dalarnia (DAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: