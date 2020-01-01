توكنوميكس Minerva Wallet (MIVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Minerva Wallet (MIVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Minerva Wallet (MIVA) The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. الموقع الرسمي: https://minerva.digital/ اشتر MIVA الآن!

توكنوميكس Minerva Wallet (MIVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Minerva Wallet (MIVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.22K $ 25.22K $ 25.22K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00183544 $ 0.00183544 $ 0.00183544 السعر الحالي: $ 0.00185999 $ 0.00185999 $ 0.00185999 معرفة المزيد عن سعر Minerva Wallet (MIVA)

توكنوميكس Minerva Wallet (MIVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Minerva Wallet (MIVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIVA، استكشف السعر المباشر لتوكن MIVA!

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