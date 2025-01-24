سعر Mineral (MNR)
سعر Mineral (MNR) المباشر لليوم هو USD 0.00000243. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.02K. يتم تحديث سعر MNR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mineral الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.74
- تغيير سعر Mineral خلال اليوم هو -59.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.87B
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خلال اليوم، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ -0.0000019701 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ -0.0000022635 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ -0.00014857338115790106 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-59.41%
|30 يوم
|$ -0.0000019701
|-81.07%
|60 يوم
|$ -0.0000022635
|-93.15%
|90 يوم
|$ -0.00014857338115790106
|-98.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mineral: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-59.41%
-76.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mineral info : Mineral is a token that can be used commonly in SkyPeople's blockchain game ecosystem. Users can trade various NFT items that can be obtained while playing Sky People's games using Mineral, and enjoy various contents such as item purchase, staking, and NFT purchase within the game ecosystem. In addition, Mineral is trying to provide stable services to more users by adding Polygon Chain to expand the ecosystem for faster and more stable trading environments, convenient payment systems, and more user pools.
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