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سعر Mineral (MNR) المباشر لليوم هو USD 0.00000243 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.02K . يتم تحديث سعر MNR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mineral الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.74 - تغيير سعر Mineral خلال اليوم هو -59.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.87B

أداء سعر Mineral (MNR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ -0.0000019701 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ -0.0000022635 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mineral مقابل USD هو $ -0.00014857338115790106 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -59.41% 30 يوم $ -0.0000019701 -81.07% 60 يوم $ -0.0000022635 -93.15% 90 يوم $ -0.00014857338115790106 -98.39%

تحليل سعر Mineral (MNR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mineral: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000241$ 0.00000241 $ 0.00000241 24 ساعة مرتفع $ 0.0000060$ 0.0000060 $ 0.0000060 عالية طوال الوقت $ 0.104708$ 0.104708 $ 0.104708 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -59.41% تغير السعر (7 أيام) -76.96%

معلومات سوق Mineral (MNR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: