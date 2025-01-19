سعر Minelab (MELB)
سعر Minelab (MELB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MELB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minelab الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02
- تغيير سعر Minelab خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Minelab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minelab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minelab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minelab مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.59%
|60 يوم
|$ 0
|+12.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minelab: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Minelab Community Token (MELB)! Join us to explore boundless opportunities with MELB, our exclusive token. Fueled by advanced AI tech, Minelab Limited invites you to venture into cryptocurrency cloud mining, with potential daily gains of up to 3%. MELB isn't just a token; it's a gateway to financial growth and community-driven success. Holding MELB makes you a vital part of our thriving ecosystem, benefiting from our dedicated mining operations and AI investment strategies.
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