سعر Minecraft Grandma Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRANDMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GRANDMA.

يحتل Minecraft Grandma Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,170، مع عرض متداول قدره 999.96M GRANDMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRANDMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00335404، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRANDMA بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-7.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

القيمة السوقية $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,956,112.068457 999,956,112.068457 999,956,112.068457

القيمة السوقية الحالية لـ Minecraft Grandma Fund هي $ 22.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRANDMA يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999956112.068457. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.17K.