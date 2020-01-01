توكنوميكس Mineable (MNB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mineable (MNB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mineable (MNB) What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. الموقع الرسمي: https://mineable.io الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/ اشتر MNB الآن!

توكنوميكس Mineable (MNB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mineable (MNB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M إجمالي العرض: $ 682.29M $ 682.29M $ 682.29M العرض المتداول: $ 599.36M $ 599.36M $ 599.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.124163 $ 0.124163 $ 0.124163 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000015 $ 0.000015 $ 0.000015 السعر الحالي: $ 0.00048302 $ 0.00048302 $ 0.00048302 معرفة المزيد عن سعر Mineable (MNB)

توكنوميكس Mineable (MNB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mineable (MNB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MNB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MNB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MNB، استكشف السعر المباشر لتوكن MNB!

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