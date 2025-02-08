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سعر Mineable (MNB) المباشر لليوم هو USD 0.00199731 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M . يتم تحديث سعر MNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mineable الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.49 - تغيير سعر Mineable خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 603.15M

أداء سعر Mineable (MNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mineable مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mineable مقابل USD هو $ +0.0146871110 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mineable مقابل USD هو $ +0.0112736479 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mineable مقابل USD هو $ +0.0017472211049792931 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0146871110 +735.34% 60 يوم $ +0.0112736479 +564.44% 90 يوم $ +0.0017472211049792931 +698.64%

تحليل سعر Mineable (MNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mineable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.124163$ 0.124163 $ 0.124163 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -14.76%

معلومات سوق Mineable (MNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: