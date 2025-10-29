معلومات سعر Mine Blue (MB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.04980397 $ 0.04980397 $ 0.04980397 24 ساعة منخفض $ 0.059935 $ 0.059935 $ 0.059935 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.04980397$ 0.04980397 $ 0.04980397 24 ساعة مرتفع $ 0.059935$ 0.059935 $ 0.059935 عالية طوال الوقت $ 0.059998$ 0.059998 $ 0.059998 أدنى سعر $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 تغير السعر (1 ساعة) +2.31% تغير السعر (1يوم) -14.64% تغير السعر (7 أيام) +46.12% تغير السعر (7 أيام) +46.12%

سعر Mine Blue (MB) في الوقت الحقيقي هو $0.051158. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MB بين أدنى سعر $ 0.04980397 وأعلى سعر $ 0.059935، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMB على الإطلاق هو $ 0.059998، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01399899.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MB +2.31% على مدار الساعة الماضية، -14.64% على مدار 24 ساعة، و +46.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mine Blue (MB)

القيمة السوقية $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 380.08M$ 380.08M $ 380.08M إمداد دورة التداول 54.51M 54.51M 54.51M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mine Blue هي $ 2.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MB يبلغ 54.51M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 380.08M.