سعر MindVerse (MVERSE)
سعر MindVerse (MVERSE) المباشر لليوم هو USD 0.00857793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MVERSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MindVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 482.35
- تغيير سعر MindVerse خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MindVerse مقابل USD هو $ -0.000207456003794251 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MindVerse مقابل USD هو $ -0.0015672469 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MindVerse مقابل USD هو $ -0.0025653389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MindVerse مقابل USD هو $ -0.004408679413148501 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000207456003794251
|-2.36%
|30 يوم
|$ -0.0015672469
|-18.27%
|60 يوم
|$ -0.0025653389
|-29.90%
|90 يوم
|$ -0.004408679413148501
|-33.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MindVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-2.36%
-4.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MindVerse empowers users with AI crypto tools that extend beyond traditional boundaries, offering an unparalleled blend of cognitive technology and human creativity
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