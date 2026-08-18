سعر Mindfak By Matt Furie اليوم

السعر المباشر لمشروع Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MINDFAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MINDFAK.

يحتل Mindfak By Matt Furie حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72,054، مع عرض متداول قدره 690.00M MINDFAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MINDFAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01701608، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MINDFAK بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+2.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.50K.

معلومات سوق Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

القيمة السوقية $ 72.05K$ 72.05K $ 72.05K الحجم (24 ساعة) $ 14.50K$ 14.50K $ 14.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.05K$ 72.05K $ 72.05K إمداد دورة التداول 690.00M 690.00M 690.00M إجمالي العرض 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mindfak By Matt Furie هي $ 72.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.50K. العرض المتداول لـ MINDFAK يبلغ 690.00M، مع إجمالي عرض 690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.05K.