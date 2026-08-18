سعر Mind of Pepe اليوم

السعر المباشر لمشروع Mind of Pepe (MIND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIND.

يحتل Mind of Pepe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 833,056، مع عرض متداول قدره 26.19B MIND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00408442، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIND بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-0.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mind of Pepe (MIND)

القيمة السوقية $ 833.06K$ 833.06K $ 833.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M إمداد دورة التداول 26.19B 26.19B 26.19B إجمالي العرض 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mind of Pepe هي $ 833.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIND يبلغ 26.19B، مع إجمالي عرض 45690040402.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.45M.