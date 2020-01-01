توكنوميكس Mind Body Soul (MBS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mind Body Soul (MBS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! الموقع الرسمي: https://mbstoken.live/ الوثيقة البيضاء: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf اشتر MBS الآن!

توكنوميكس Mind Body Soul (MBS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mind Body Soul (MBS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M إجمالي العرض: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M العرض المتداول: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.506938 $ 0.506938 $ 0.506938 السعر الحالي: $ 0.562811 $ 0.562811 $ 0.562811 معرفة المزيد عن سعر Mind Body Soul (MBS)

توكنوميكس Mind Body Soul (MBS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mind Body Soul (MBS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MBS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBS، استكشف السعر المباشر لتوكن MBS!

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