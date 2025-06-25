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سعر Mind Body Soul (MBS) المباشر لليوم هو USD 0.625369 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.13M . يتم تحديث سعر MBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mind Body Soul الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mind Body Soul خلال اليوم هو +1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.00M

أداء سعر Mind Body Soul (MBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ +0.01132495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01132495 +1.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mind Body Soul (MBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mind Body Soul: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.610984$ 0.610984 $ 0.610984 24 ساعة مرتفع $ 0.631978$ 0.631978 $ 0.631978 عالية طوال الوقت $ 0.667929$ 0.667929 $ 0.667929 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +1.84% تغير السعر (7 أيام) +12.90%

معلومات سوق Mind Body Soul (MBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: