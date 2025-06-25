سعر Mind Body Soul (MBS)
سعر Mind Body Soul (MBS) المباشر لليوم هو USD 0.625369. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.13M. يتم تحديث سعر MBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mind Body Soul الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mind Body Soul خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ +0.01132495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mind Body Soul مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01132495
|+1.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mind Body Soul: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+1.84%
+12.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!
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