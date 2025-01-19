سعر Minato (MNTO)
سعر Minato (MNTO) المباشر لليوم هو USD 1.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MNTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minato الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.60
- تغيير سعر Minato خلال اليوم هو -11.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Minato مقابل USD هو $ -0.179167837222453 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minato مقابل USD هو $ +0.9830643200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minato مقابل USD هو $ +0.2818365200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minato مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.179167837222453
|-11.32%
|30 يوم
|$ +0.9830643200
|+70.22%
|60 يوم
|$ +0.2818365200
|+20.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-11.32%
+26.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Minato aims to create a community multichain Multiverse. We make it our business to dominate the crypto space through community and utility.
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